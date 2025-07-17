Мэнни Пакьяо назвал четырёх лучших боксёров мира

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо назвал, по его мнению, четырёх лучших боксёров мира.

В их число вошли:

Чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), абсолютный чемпион в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), абсолютный чемпион в полусреднем весе (до 66,7 кг) и чемпион в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

Чемпион мира в наилегчайшем (до 50,8 кг), чемпион во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютный чемпион в легчайшем весе (до 53,5 кг), а также абсолютный чемпион во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO).

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и абсолютный чемпион в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO).

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), объединённый чемпион в среднем весе (до 72,6 кг), абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) и чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO).