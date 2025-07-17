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Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели третью дуэль взглядов в преддверии реванша

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели третью дуэль взглядов в преддверии реванша
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик и чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов в преддверии реванша, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Дюбуа на профессиональном уровне выступает с 2017 года. В своём рекорде британский боксёр имеет 24 победы, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.

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