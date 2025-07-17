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Даниэль Дюбуа: в субботу пояса станут моими, ведь мне нужны слава и величие. Я готов

Даниэль Дюбуа: в субботу пояса станут моими, ведь мне нужны слава и величие. Я готов
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27-летний чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа выразил уверенность в том, что ему удастся победить 38-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в реванше, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Это будет мой вечер, я правильно готовился. Сейчас я на другом уровне, в субботу пояса станут моими, ведь мне нужны слава и величие. Для меня одинаково важно стать абсолютным чемпионом и победить Усика. История творится здесь, мне нужно разрушить соперника. Я голоден и готов к этому», — сказал Дюбуа на пресс-конференции.

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