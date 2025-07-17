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Конор Макгрегор анонсировал, что проведёт следующий бой на турнире UFC перед Белым домом

Конор Макгрегор анонсировал, что проведёт следующий бой на турнире UFC перед Белым домом
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что вернулся в пул тестирования бойцов лиги на запрещённые вещества, а также анонсировал, что проведёт следующий бой на турнире UFC перед Белым домом, который должен состояться 4 июля 2026 года.

«Я вернулся в пул. Будьте готовы. Ущерб будет нанесён. Овальный кабинет. Лужайка Белого дома», — приводит слова Макгрегора аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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