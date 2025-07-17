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Промоутер Хатаева обратился к Дэвиду Моррелю с предложением дать реванш Имаму

Промоутер Хатаева обратился к Дэвиду Моррелю с предложением дать реванш Имаму
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Камиль Эстефан, являющийся промоутером российского боксёра Имама Хатаева, обратился к бывшему обладателю регулярного титула WBC в полутяжёлом весе кубинцу Дэвиду Моррелю провести реванш с его подопечным.

«Бой Имама с Дэвидом был потрясающим. Мы хотели бы провести матч-реванш. Если бы я был на месте Дэвида Морреля, то для меня было бы делом чести снова выйти на ринг против Имама, поскольку все говорят, что тот бой я проиграл и это был рождественский подарок от Санта-Клауса в июле», — приводит слова Эстефана журнал The Ring.

Поединок между Хатаевым и Моррелем состоялся 13 июля в Нью-Йорке. Бой завершился победой Дэвида раздельным решением судей.

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