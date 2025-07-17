Порье назвал величайших бойцов в истории ММА, включив в топ россиянина

36-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье перечислил величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью на YouTube-канале The Danza Project.

Топ-4 величайших бойцов в истории смешанных единоборств по версии Дастина Порье.

1. Джон Джонс.

2. Хабиб Нурмагомедов.

3. Жорж Сен-Пьер.

4. Андерсон Силва.

Напомним, следующим и, вероятно, последним соперником Бриллианта в ММА станет 33-летний обладатель титула BMF соотечественник Макс Холлоуэй. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.