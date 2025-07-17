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«Он и в 50 лет сможет стать чемпионом». Спарринг-партнёр Пакьяо — про форму филиппинца

«Он и в 50 лет сможет стать чемпионом». Спарринг-партнёр Пакьяо — про форму филиппинца
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Непобеждённый российский боксёр-профессионал Владимир Саруханян поделился мнением о текущей форме легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо в преддверии его поединка с обладателем титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Марио Барриосом, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США). Отметим, что Владимир является спарринг-партнёром Пакмена.

«Помню, что первый мой спарринг с ним был очень волнительным. Я переживал, для меня это было огромной честью боксировать с такими крутым бойцом как Мэнни Пакьяо. Я тогда пропустил целый вагон серийных атак и откровенно перегорел. Но потом я ему закатил нормальную рубку в последующих встречах, и он оценил мою работу в ринге. В общей сложности мы провели с ним три встречи по три раунда.

Пакьяо, конечно, невероятно крутой парень. Лучше боксёра я не встречал. Сколько ему сейчас лет, 46? Это вообще ничего не говорит — он идеально следит за своим телом, он очень дисциплинированный и ответственный в этом плане. Это просто настоящий профессионал, который и в 50 лет способен стать чемпионом мира и конкурировать со всеми молодыми, топовыми бойцами.

Я бы сравнил Мэнни Пакьяо с Криштиану Роналду. В таком возрасте продолжать быть на этом высочайшем уровне — это говорит о том, что это просто сверхлюди. Скорость Пакьяо по-прежнему не уступает никому, и для молодёжи это главные кумиры на сегодня», — сказал Саруханян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

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