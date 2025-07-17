Аспиналл не видит смысла в том, чтобы разыгрывать титул BMF в бою Порье — Холлоуэй

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил, что не видит смысла разыгрывать пояс BMF в поединке между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«Честно говоря, я не понимаю, зачем в поединке Порье и Холлоуэя разыгрывается титул BMF. Да, это титул, но он не чемпионский. Этим парням он не нужен. Макс и Дастин уже легенды ММА. Просто посмотрите, насколько сильно их ценят. Фанатам не нужен титул BMF, чтобы восхищаться этими парнями», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.