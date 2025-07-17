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Аспиналл не видит смысла в том, чтобы разыгрывать титул BMF в бою Порье — Холлоуэй

Аспиналл не видит смысла в том, чтобы разыгрывать титул BMF в бою Порье — Холлоуэй
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил, что не видит смысла разыгрывать пояс BMF в поединке между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Честно говоря, я не понимаю, зачем в поединке Порье и Холлоуэя разыгрывается титул BMF. Да, это титул, но он не чемпионский. Этим парням он не нужен. Макс и Дастин уже легенды ММА. Просто посмотрите, насколько сильно их ценят. Фанатам не нужен титул BMF, чтобы восхищаться этими парнями», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

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