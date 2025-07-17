Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Джейк Пол дал официальное согласие на бой с Джошуа

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что 14-й номер рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американец Джейк Пол дал согласие на бой с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Мы с Джейком думаем над тем, чтобы организовать ему бой с Энтони Джошуа прямо сейчас. Если Джошуа уничтожит его, то это будет хорошим исходом для меня, поскольку я избавлюсь от головной боли в виде Джейка Пола. Если всё произойдёт наоборот, то я буду знать, что с Джошуа покончено. А Джейк, в свою очередь, получит позицию в рейтинге, и перед ним будут открыты двери в бокс. Пол дал согласие. На следующей неделе поговорю с Энтони об этом», — приводит слова Аль аш-Шейха журнал The Ring.