Аль аш-Шейх рассказал, на какой стадии находится организация боя Джошуа — Фьюри

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что поединок между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри должен состояться в 2026 года, однако перед ним оба боксёра должны провести разогревочные бои.

«Мы пытаемся сделать бой между Энтони и Тайсоном в следующем году. Сначала им обоим следует провести разминочные поединки. Зачем? И Джошуа, и Фьюри идут после поражений. [Победы в разминочных боях] Нужны им, чтобы стать крепче», — приводит слова Аль аш-Шейха журнал The Ring.

Ранее Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Джей Пол дал согласие на бой с Энтони Джошуа.