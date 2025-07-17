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Адесанья: Дастин Порье является чемпионом UFC, несмотря ни на что

Адесанья: Дастин Порье является чемпионом UFC, несмотря ни на что
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35-летний бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья лестно высказался в адрес экс-обладателя временного титула UFC в лёгком весе американца Дастина Порье.

«Дастин является чемпионом UFC, несмотря ни на что. У него дома или в спортзале висит титул, который представляет его как чемпиона лиги. Люди, которые пытаются сказать, что он был временным, должны понять следующее — если ты был временным чемпионом, значит, ты был чемпионом. Таким людям повезло бы иметь хотя бы половину карьеру в ММА, как у Дастина», — приводит слова Адесаньи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

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