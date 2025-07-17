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«Хочу устроить войну». Порье — о третьем поединке с Холлоуэем

«Хочу устроить войну». Порье — о третьем поединке с Холлоуэем
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем третьем поединке с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Каждая слеза, каждая капля крови и пота стоили того. Если бы я мог вернуться в тот момент, когда мне было 17 лет, то я также выбрал бы путь бойца ММА. Я хочу, чтобы бой с Холлоуэем был лучшим. Для меня это последний поединок. Живу настоящим и извлекаю максимум из последнего танца. Я хочу устроить войну в бою с Максом, чтобы это было вроде ночной битвы. Побью Холлоуэя и завоюю титул BMF», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

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