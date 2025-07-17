«Хочу устроить войну». Порье — о третьем поединке с Холлоуэем

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем третьем поединке с 33-летним обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

«Каждая слеза, каждая капля крови и пота стоили того. Если бы я мог вернуться в тот момент, когда мне было 17 лет, то я также выбрал бы путь бойца ММА. Я хочу, чтобы бой с Холлоуэем был лучшим. Для меня это последний поединок. Живу настоящим и извлекаю максимум из последнего танца. Я хочу устроить войну в бою с Максом, чтобы это было вроде ночной битвы. Побью Холлоуэя и завоюю титул BMF», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.