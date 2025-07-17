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«Поступлю с ним грязно». Холлоуэй — о бое с Порье на UFC 318

«Поступлю с ним грязно». Холлоуэй — о бое с Порье на UFC 318
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Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй рассказал, что планирует сделать в третьем поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Я хочу всё испортить Порье. Победив меня в первом поединке, Дастин прервал мою серию из четырёх побед и отнял у меня ноль в графе поражений. Потом, взяв верх в реванше, Порье разрушил мой стрик из 13 побед. Он поступил со мной грязно, так что, судя по всему, мне придётся обойтись с ним аналогично в его прощальном бою», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Mania.

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