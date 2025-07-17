Холлоуэй прояснил свои слова о том, что Гэтжи бил его сильнее, чем Топурия

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй прояснил своё высказывание о том, что соотечественник Джастин Гэтжи бил его сильнее, чем непобеждённый испано-грузин Илия Топурия.

«Я чувствовал, что удары Гэтжи были сильнее. Но, очевидно, Топурия ударил меня так, что я упал. Просто ничего не почувствовал. Конечно, он меня уронил. Так что Илия бьёт сильно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой Макса с Гэтжи состоялся на UFC 300. Тогда победу нокаутом за секунду до конца боя одержал Холлоуэй.

Поединок Благословенного с Топурией возглавил турнир UFC 308. Встреча завершилась победой Матадора нокаутом в третьем раунде.