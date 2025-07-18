Усик — Дюбуа 2, реванш: когда был, как закончился первый бой, кто победил
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В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
Первый поединок между боксёрами состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша). Бой завершился победой Александра Усика нокаутом в девятом раунде. Для Дюбуа это поражение стало вторым в карьере. А украинский атлет, в свою очередь, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжёлом весе. Таким образом, Усик одержал 21-ю победу подряд в карьере.
Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа
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