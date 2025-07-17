Дастин Порье составил идеального бойца ММА из своих бывших соперников

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье составил идеального бойца смешанных единоборств из своих бывших соперников в интервью для портала TNT Sports.
Сила — Конор Макгрегор
Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй
Удары ногами — Джастин Гэтжи
Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов
Борьба — Ислам Махачев
Скорость — Майкл Джонсон
Ораторское искусство — Конор Макгрегор
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.