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Дастин Порье составил идеального бойца ММА из своих бывших соперников

Дастин Порье составил идеального бойца ММА из своих бывших соперников
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье составил идеального бойца смешанных единоборств из своих бывших соперников в интервью для портала TNT Sports.

Сила — Конор Макгрегор
Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй
Удары ногами — Джастин Гэтжи
Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов
Борьба — Ислам Махачев
Скорость — Майкл Джонсон
Ораторское искусство — Конор Макгрегор

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

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