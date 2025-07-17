Дастин Порье составил идеального бойца ММА из своих бывших соперников

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье составил идеального бойца смешанных единоборств из своих бывших соперников в интервью для портала TNT Sports.

Сила — Конор Макгрегор

Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй

Удары ногами — Джастин Гэтжи

Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов

Борьба — Ислам Махачев

Скорость — Майкл Джонсон

Ораторское искусство — Конор Макгрегор

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.