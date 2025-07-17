Дебютант UFC Пико обратился к Евлоеву с предложением перенести бой на UFC 319

Дебютант UFC, а также бывший боец Bellator и PFL американец Аарон Пико подтвердил, что первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев не сможет выступить на турнире UFC on ABC 9, и предложил ему подраться на ивенте UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго.

«Не буду приукрашивать — я сильно разочарован тем, что ты снялся с боя. Понимаю, всякое бывает, и искренне надеюсь, что ты быстро поправишься.

Но скажу так: мои сборы стоят недёшево. Поэтому я готов выйти в октагон и устроить шоу как можно скорее. Насколько я знаю, для нас есть место на турнире в Чикаго. За больничные здесь продвижений не дают. Увидимся в Чикаго, Мовсар», — написал Пико на своей странице в социальной сети.