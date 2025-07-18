Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холлоуэй поделился мнением о бое Махачев — Делла Маддалена

Холлоуэй поделился мнением о бое Махачев — Делла Маддалена
Комментарии

33-летний действующий обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй поделился мнением о поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддалена и россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам будет хорош в полусреднем весе. Однако люди незаслуженно обделяют вниманием Джека Делла Маддалену. Говорят, что их бой состоится в октябре. Нас будет ждать противостояние умных бойцов. Ислам не просто так занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Однако не стоит забывать о Джеке», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции перед турниром UFC 318.

Материалы по теме
Долгая карьера в UFC равна безбедной жизни? Считаем гонорары Порье и Холлоуэя
Долгая карьера в UFC равна безбедной жизни? Считаем гонорары Порье и Холлоуэя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android