Холлоуэй поделился мнением о бое Махачев — Делла Маддалена

33-летний действующий обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй поделился мнением о поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддалена и россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам будет хорош в полусреднем весе. Однако люди незаслуженно обделяют вниманием Джека Делла Маддалену. Говорят, что их бой состоится в октябре. Нас будет ждать противостояние умных бойцов. Ислам не просто так занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Однако не стоит забывать о Джеке», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции перед турниром UFC 318.