Усик: когда начал заниматься боксом, мне хотелось только одного — врезать кому-нибудь

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик вспомнил, как он начал заниматься боксом.

«Когда я начал заниматься боксом, мне хотелось только одного: врезать кому-нибудь у себя во дворе. Не планировал становиться профессиональным боксёром. Просто подумал: «Мне это очень нравится». А потом тренер сказал, что я могу стать чемпионом мира. Тогда и подумал: если на планете живёт семь миллиардов человек и мне удастся стать чемпионом мира, то это будет очень классно. Но в то же время я не верил тренеру по-настоящему.

На моей малой родине люди не очень-то верят в те мечты, которыми я живу сейчас. Они даже не верят, что смогут переехать из своего города в другой в следующем году.

Из 10 ребят в нашем районе я был единственным, кто говорил, что стану чемпионом мира. Они ничего не делали и ни во что не верили. Один из них, Сергей Лапин, был единственным, кто сказал: «Я думаю, ты действительно станешь чемпионом». Другие мои друзья говорят, что всегда знали, что мне удастся выбраться из своего города», — приводит слова Усика издание Mirror.