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Нейт Диаз заявил, что хочет подраться с Макгрегором, Топурией, Кроуфордом и Канело

Нейт Диаз заявил, что хочет подраться с Макгрегором, Топурией, Кроуфордом и Канело
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Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз рассказал, с кем хотел бы подраться по правилам ММА и бокса.

«Если бы у меня была возможность подраться с кем угодно прямо сейчас, то я бы хотел, чтобы Макгрегор вернулся. Чёрт, Конор! На самом деле, сейчас, помимо Макгрегора, не с кем драться. Я бы хотел, чтобы он вернулся и произвёл на всех впечатление. Не то чтобы ему это нужно. Было бы просто здорово увидеть его снова. Все его ненавидят. Я бы хотел подраться с кем-нибудь, и он может согласиться.

Что касается малыша Топурии, то он действительно хорошо справляется со своей работой. Илия немного мал для меня, но бои с этими парнями лучшие из тех, что сейчас можно сделать в ММА.

Говоря о боях по боксу, то, очевидно, меня интересует Кроуфорд или Канело. Таков мой план», — приводит слова Диаза портал Middle Easy.

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