Холлоуэй оценил шансы Пимблетта в потенциальном бою с Топурией

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй поделился мнением о возможном бое между топовым английским бойцом UFC, выступающим в категории до 70 кг, Пэдди Пимблеттом и испано-грузином Илией Топурией.

«Это ММА. Это смешанные единоборства. Здесь любой может победить. Говорят, что Пэдди пропускал удары. Так я тоже много пропускал. И когда Иллия попал по мне, мы все видели, что произошло. В итоге, это спорт, и я уверен, Пэдди и его команда серьёзно подготовятся к бою. У них будет план, и он точно не мешок. Многие думали, что Пэдди — это просто болтливый парень, но потом он доказал обратное в бою с Чендлером. Он ведь не борец, но переборол борца, это было безумно! Он очень хорош. Это смешанные единоборства. Всё зависит от того, как пойдёт бой, кто сможет навязать свой план. Никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Холлоуэя Yahoo Sports.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 317 Топурия победил Оливейру чистым нокаутом в первом раунде, после чего в октагон поднялся Пимблетт и бойцы устроили небольшую потасовку, посмотрев друг другу в глаза в непосредственной близости.