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Роман Копылов и Пауло Коста провели битву взглядов перед турниром UFC 318

Роман Копылов и Пауло Коста провели битву взглядов перед турниром UFC 318
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Рейтинговые бойцы среднего веса (до 84 кг) UFC россиянин Роман Копылов и бразилец Пауло Коста провели битву взглядов перед турниром UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

Фото: Кадр из трансляции

33-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года и за это время одержал шесть побед при трёх поражениях. Свой последний поединок он провёл в январе на турнире UFC Fight Night 249, где нокаутировал американца Криса Кёртиса.

34-летний Коста дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету шесть побед и четыре поражения в рамках промоушена. В последнем бою, состоявшемся в июне 2024 года на турнире UFC 302, он уступил Шону Стрикленду единогласным решением судей.

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