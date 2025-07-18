Макс Холлоуэй и Дастин Порье провели битву взглядов перед UFC 318

В американском Новом Орлеане проходит пресс-конференция перед стартом турнира по смешанным единоборствам UFC 318. В её рамках бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй и его соотечественник экс временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье провели битву взглядов перед поединком в рамках главного шоу вечера, который пройдёт 20 июля.

Фото: Кадр с пресс-конференции перед UFC 318

Бой между Порье и Холлоуэйем станет третьим очным в их карьере. Первые два поединка, которые проходили в 2012 и 2019 годах, завершил победой Дастин.

Дастину Порье 36 лет. Он дебютировал в UFC в 2011 году. В его активе 22 победы и восемь поражений в рамках организации. Максу Холлоуэю 33 года. Он начал карьеру в UFC в 2012 году и также имеет 22 победы и восемь поражений.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318.

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