Фрэнк Уоррен: Усик выходит, чтобы сразу оказывать давление и запугивать соперника

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Александр хороший боксёр, когда идёт вперёд, но если его заставить отступать, он уже не так опасен. Даниэль будет пытаться это сделать и, надеюсь, у него получится. Усик выйдет и будет делать то же, что делал с Джошуа и в первом бою против Фьюри — начнёт с серии ударов. Он выходит, чтобы сразу оказывать давление и запугивать соперника.

Они думают, что Даниэль сломается под давлением. Первые пару раундов будут действительно захватывающими, в этом бою может произойти что угодно», — приводит слова Уоррена DAZN.

Первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой Александра нокаутом.