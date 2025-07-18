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Усик вспомнил про удар Дюбуа в область пояса в их первом бою перед реваншем

Усик вспомнил про удар Дюбуа в область пояса в их первом бою перед реваншем
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Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик вспомнил о первом поединке с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года. В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Была ли ситуация с тем ударом спорной? Послушайте, многие говорят, что это было ниже пояса. И при этом многие говорят, что всё было в рамках. Это уже случилось. Я не живу в прошлом. Я живу в настоящем. Я здесь, а не там», — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

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