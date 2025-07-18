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Аль аш-Шейх категорично высказался о потенциальном реванше Хатаев — Моррель

Аль аш-Шейх категорично высказался о потенциальном реванше Хатаев — Моррель
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх дал понять, что реванша между российским боксёром Имамом Хатаевым и представителем Кубы Дэвидом Моррелем в настоящий момент не запланировано.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель (W) — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Дэвид Моррель
Окончено
SD
Имам Хатаев

«Реванша между Дэвидом Моррелем и Имамом Хатаевым не будет. Хатаев получит шанс выступить на одном из наших будущих шоу, а Моррель вернётся в декабре в 175 фунтах, но с другим соперником», — сказал Турки в эфире подкаста Thaboxingvoice.

Напомним, первый поединок между спортсменами состоялся в ночь на 13 июля мск. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой кубинца раздельным решением судей.

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