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Усик перед реваншем с Дюбуа ответил, стал ли британец лучше с момента их первого боя

Усик перед реваншем с Дюбуа ответил, стал ли британец лучше с момента их первого боя
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик высказался о своём сопернике Даниэле Дюбуа. Спортсмены проведут реванш в ночь на 20 июля. В первом поединке, который состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша), победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Считаю ли, что Даниэль сейчас стал намного лучше? У Даниэля было три хороших боя с Хрговичем, Миллером и Энтони Джошуа. У него сейчас титул чемпиона мира. Это отлично, но мне всё равно. Я просто хочу одержать победу», — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

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