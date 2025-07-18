Усик перед реваншем с Дюбуа ответил, стал ли британец лучше с момента их первого боя

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик высказался о своём сопернике Даниэле Дюбуа. Спортсмены проведут реванш в ночь на 20 июля. В первом поединке, который состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша), победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.

«Считаю ли, что Даниэль сейчас стал намного лучше? У Даниэля было три хороших боя с Хрговичем, Миллером и Энтони Джошуа. У него сейчас титул чемпиона мира. Это отлично, но мне всё равно. Я просто хочу одержать победу», — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

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