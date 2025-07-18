Климас и Уоррен поспорили перед реваншем Усика и Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Дэниеля Дюбуа, и менеджер Эгис Климас, представляющий интересы украинца Александра Усика, во время пресс-конференции поспорили друг с другом относительно предстоящего реванша между спортсменами. Второй бой между Усиком и Дюбуа состоится в ночь на 20 июля мск.

Уоррен. Дэниел сейчас на пике. У него есть опыт и превосходная команда. Он дрался с Усиком и в курсе о его сильных и слабых сторонах. Я и вправду считаю, что его время пришло и в субботу он победит одного из величайших чемпионов бокса.

Климас. Усик сделал это однажды и сделает это снова. Дюбуа такой же, каким он был два года назад. Нельзя проработать разум, а это, как мне кажется, и есть его слабое место.

Уоррен. Он натренировал свой разум в поединках с Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичом и Энтони Джошуа. Он становился всё лучше. Ему известно, как потрясти Усика.

Климас. Нельзя сравнивать Александра с этими тремя боксёрами. Он отличается от них.

Уоррен. Абсолютно согласен. Он великий чемпион. Но теперь у нас есть 27-летний парень, который жаждет драться. У него один из лучших джебов в боксе. Посмотрим, что будет в субботу вечером.

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