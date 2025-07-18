46-летний Мэнни Пакьяо рассказал, как готовится к возвращению в ринг

Легендарный 46-летний филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился подробностями относительно подготовки к поединку с 30-летним американцем мексиканского происхождения Марио Барриосом. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск в США.

«Каждый день мы совершаем утреннюю пробежку. После этого занимаемся в тренажёрном зале в течение трёх часов. Спарринги, работа на лапах, мешках, грушах, скакалка, бой с тенью. Много чего. Как долго продолжается бег? Каждый день по часу. Поднимаемся на гору. Бегаем семь дней в неделю. Иногда даю своему телу отдохнуть. Если организм не реагирует, я даю ему отдохнуть на следующий день, чтобы восстановиться», — приводит слова Пакьяо «Журнал Men’s Health».

Пакьяо — легенда. Единственный, кто покорил 8 весовых категорий: