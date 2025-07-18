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46-летний Мэнни Пакьяо рассказал, как готовится к возвращению в ринг

46-летний Мэнни Пакьяо рассказал, как готовится к возвращению в ринг
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Легендарный 46-летний филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился подробностями относительно подготовки к поединку с 30-летним американцем мексиканского происхождения Марио Барриосом. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск в США.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Мэнни Пакьяо

«Каждый день мы совершаем утреннюю пробежку. После этого занимаемся в тренажёрном зале в течение трёх часов. Спарринги, работа на лапах, мешках, грушах, скакалка, бой с тенью. Много чего. Как долго продолжается бег? Каждый день по часу. Поднимаемся на гору. Бегаем семь дней в неделю. Иногда даю своему телу отдохнуть. Если организм не реагирует, я даю ему отдохнуть на следующий день, чтобы восстановиться», — приводит слова Пакьяо «Журнал Men’s Health».

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