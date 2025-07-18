«Что вообще происходит?» Усик высказался о словах Дюбуа во время битвы взглядов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу битвы взглядов с британцем Даниэлем Дюбуа. Спортсмены проведут реванш в ночь на 20 июля мск. В первом бою, который проходил в августе 2023 года, победу нокаутом в девятом раунде добыл Александр.

«Стал ли Даниэль более уверенным? Не знаю. Я ведь не думаю о нём. Я думаю о моей команде, семье и стране. Я не обязан думать о Даниэле. Он там кричал на меня. Сумасшедшая ситуация. Когда мы стояли лицом к лицу, то он кричал: «Новый чемпион». При этом его тренер кричал: «И всё ещё». Что вообще происходит?» — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

Дюбуа – машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса: