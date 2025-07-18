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«Что вообще происходит?» Усик высказался о словах Дюбуа во время битвы взглядов

«Что вообще происходит?» Усик высказался о словах Дюбуа во время битвы взглядов
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу битвы взглядов с британцем Даниэлем Дюбуа. Спортсмены проведут реванш в ночь на 20 июля мск. В первом бою, который проходил в августе 2023 года, победу нокаутом в девятом раунде добыл Александр.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Стал ли Даниэль более уверенным? Не знаю. Я ведь не думаю о нём. Я думаю о моей команде, семье и стране. Я не обязан думать о Даниэле. Он там кричал на меня. Сумасшедшая ситуация. Когда мы стояли лицом к лицу, то он кричал: «Новый чемпион». При этом его тренер кричал: «И всё ещё». Что вообще происходит?» — сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

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