«Взаимная ненависть». Коста обозначил план на бой с Чимаевым после поединка с Копыловым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста вновь заявил о желании провести поединок с непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым. В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 319 в ночь на 20 июля мск, Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.

«Вы уже знаете, все знают об этом. У нас взаимная ненависть. После этого боя я собираюсь отправить ему сообщение. Но прямо сейчас я сосредоточен на предстоящем поединке. Но у меня уже есть план. У меня есть незаконченное дело с Чимаевым, и я собираюсь встретиться с ним рано или поздно», — сказал Коста на пресс-конференции.

Хамзат Чимаев борется с Абдулрашидом Садулаевым: