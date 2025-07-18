Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Взаимная ненависть». Коста обозначил план на бой с Чимаевым после поединка с Копыловым

«Взаимная ненависть». Коста обозначил план на бой с Чимаевым после поединка с Копыловым
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста вновь заявил о желании провести поединок с непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым. В следующем поединке, который состоится на турнире UFC 319 в ночь на 20 июля мск, Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

«Вы уже знаете, все знают об этом. У нас взаимная ненависть. После этого боя я собираюсь отправить ему сообщение. Но прямо сейчас я сосредоточен на предстоящем поединке. Но у меня уже есть план. У меня есть незаконченное дело с Чимаевым, и я собираюсь встретиться с ним рано или поздно», — сказал Коста на пресс-конференции.

Материалы по теме
Копылов — самый умный ударник UFC. Россиянин быстро учится на ошибках
Копылов — самый умный ударник UFC. Россиянин быстро учится на ошибках

Хамзат Чимаев борется с Абдулрашидом Садулаевым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android