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Прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш, 19 июля 2025

Сын Майка Тайсона дал категоричный прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа
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Амир Тайсон, сын легендарного боксёра Майка Тайсона, поделился прогнозом на предстоящий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе состоится в ночь на воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Даниэль Дюбуа стал лучше и повзрослел как боксёр, но я думаю, что Усик всё ещё слишком элитный. Он лучший супертяж со времён Леннокса Льюиса, поэтому победа будет за ним. Усик считал его ДНК ещё в первом поединке и на этот раз будет ещё более доминирующим, как это было в бою с Фьюри», — приводит слова Амира телеграм-канал BOXING MECHANISM.

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