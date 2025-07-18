Сын Майка Тайсона дал категоричный прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Амир Тайсон, сын легендарного боксёра Майка Тайсона, поделился прогнозом на предстоящий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе состоится в ночь на воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Даниэль Дюбуа стал лучше и повзрослел как боксёр, но я думаю, что Усик всё ещё слишком элитный. Он лучший супертяж со времён Леннокса Льюиса, поэтому победа будет за ним. Усик считал его ДНК ещё в первом поединке и на этот раз будет ещё более доминирующим, как это было в бою с Фьюри», — приводит слова Амира телеграм-канал BOXING MECHANISM.

Дюбуа – машина для нокаутов! За ним будущее тяжёлого веса: