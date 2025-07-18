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Хамзат Чимаев ответил Пауло Косте после его жёстких слов в свой адрес

Хамзат Чимаев ответил Пауло Косте после его жёстких слов в свой адрес
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев отреагировал на резкие слова бразильца Пауло Косты в своей адрес. Ранее тот несколько раз оскорбил Чимаева и заявил о желании провести поединок.

«Бро, что с тобой происходит? Только не начинай плакать, пожалуйста», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности Чимаев к настоящему моменту принял участие в 14 поединках в ММА, в которых одержал 14 побед, шесть из которых были добыты нокаутом). В активе Косты 18 боёв, где он одержал 14 побед и потерпел четыре поражения.

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