Чендлер — Макгрегору: все видели твой маленький член

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер обратился к ирландцу Конору Макгрегору. Ранее американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс сообщила, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях отправил ей свои интимные фотографии, на которых был запечатлён полностью голым.

«Все видели твой маленький член. Ты никогда не будешь со мной драться и всегда будешь избегать поединка. Отрасти яйца», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Чендлер и Макгрегор должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня 2024 года, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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Конор Макгрегор в тренажёрном зале: