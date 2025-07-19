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Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале
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В ночь на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) пройдёт реванш между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Ожидается, что поединок между Усиком и Дюбуа начнётся не ранее 1:00 по московскому времени. Трансляции боя на территории Российской Федерации не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события противостояния.

В первом бою Усика и Дюбуа, который состоялся 27 августа 2023 года, победу одержал украинец. Бой завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде.

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