«Я был совершенно голый». Брайс Митчелл рассказал о курьёзном случае в Абу-Даби

30-летний американский боец смешанных единоборств промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Брайс Митчелл рассказал о курьёзном случае, который произошёл с ним в Абу-Даби.

«Это была моя первая поездка в Абу-Даби, так что я всё ещё пытаюсь разобраться в местных правилах. Оказалось, что раздевалка в Абу-Даби — это вовсе никакая не раздевалка. Там нельзя снимать одежду. Не знаю, что там нужно делать, но это там точно запрещено. После тренировки я пошёл в душ, а после этого я отправился в раздевалку, которая была рядом. Я был абсолютно голый. А в раздевалке было шестеро мусульман – они были в этих белых халатах. Моя нагота их оскорбила, так что я реально думал, что будет драка.

Они пошли в мою сторону и начали кричать на меня. Хорошо, что в раздевалку зашёл Ти Джей Браун. Я был самым счастливым человеком, когда увидел его. Я подумал: «Теперь мы их точно раскидаем. По три на каждого». Не уверен, что я бы справился в одиночку. Я повторял им, что извиняюсь, и в конце концов мне разрешили одеться и уйти. Я никогда в жизни не одевался так быстро. Но я усвоил урок», — приводит слова Митчелла Yahoo.