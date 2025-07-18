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Роман Копылов сделал вес перед поединком с Пауло Костой

Роман Копылов сделал вес перед поединком с Пауло Костой
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20 июля в Новом Орлеане (США) состоится бойцовский турнир UFC 318. В соглавном событии бывший претендент на титул в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста сразится с россиянином Романом Копыловым.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

В преддверии поединка бойцы прошли процедуру взвешивания. Роман уложился в вес.

Права на видео принадлежат UFC.

Роману Копылову 33 года. Дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в организации шесть побед и три поражения. В своём последнем бою на UFC Fight Night 249 в январе победил нокаутом американца Криса Кёртиса.

Пауло Косте 34 года. Он дебютировал в UFC в 2017 году, всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 302 в июне 2024 года проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду.

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