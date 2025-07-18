Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье прошёл взвешивание перед финальным боем в UFC

Дастин Порье прошёл взвешивание перед финальным боем в UFC
Комментарии

36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье успешно прошёл процедуру взвешивания перед финальным поединком в своей карьере, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США, с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Дастин показал на весах 70,76 кг.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.

Ранее Дастин рассказал забавную историю, как однажды сдавал допинг-тест в автосалоне.

Материалы по теме
Порье: однажды я сдал кровь и мочу для проверки на допинг в автосалоне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android