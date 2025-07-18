Дастин Порье прошёл взвешивание перед финальным боем в UFC
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36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье успешно прошёл процедуру взвешивания перед финальным поединком в своей карьере, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США, с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье
Дастин показал на весах 70,76 кг.
Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.
Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.
Ранее Дастин рассказал забавную историю, как однажды сдавал допинг-тест в автосалоне.
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