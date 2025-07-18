Дастин Порье прошёл взвешивание перед финальным боем в UFC

36-летний американский бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье успешно прошёл процедуру взвешивания перед финальным поединком в своей карьере, который пройдёт 20 июля в Новом Орлеане, США, с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

Дастин показал на весах 70,76 кг.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.

Ранее Дастин рассказал забавную историю, как однажды сдавал допинг-тест в автосалоне.