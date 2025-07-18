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Макс Холлоуэй оказался легче Дастина Порье перед поединком на UFC 318

Макс Холлоуэй оказался легче Дастина Порье перед поединком на UFC 318
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33-летний боец и обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй прошёл процедуру взвешивания перед поединком с 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, который пройдёт на турнире UFC 318 20 июля в Новом Орлеане, США.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Холлоуэй показал на весах 70,31 кг, в то время как у Порье — 70,76 кг.

Бой между Порье и Холлоуэем станет третьим очным в их карьере. Первые два поединка, которые проходили в 2012 и 2019 годах, завершил победой Дастин.

Свой последний поединок Порье провёл 2 июня 2024 года против российского атлета Ислама Махачева, проиграв удушающим приёмом.

Холлоуэй последний раз бился в октагоне 24 октября 2024 года, проиграв нокаутом Илии Топурии.

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