Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик оказался легче Даниэля Дюбуа на 7,5 кг

Александр Усик оказался легче Даниэля Дюбуа на 7,5 кг
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

В преддверии поединка спортсмены прошли процедуру взвешивания. По её итогам Усик оказался на 7,6 кг легче оппонента. Дюбуа показал на весах 110,6 кг, Усик, в свою очередь, — 103,1 кг.

Первый поединок между боксёрами состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша). Бой завершился победой Александра Усика нокаутом в девятом раунде. Для Дюбуа это поражение стало вторым в карьере. А украинский атлет, в свою очередь, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжёлом весе. Таким образом, Усик одержал 21-ю победу подряд в карьере.

Материалы по теме
Дюбуа — главная надежда Великобритании. Но его шансы в бою с Усиком переоценивают
Дюбуа — главная надежда Великобритании. Но его шансы в бою с Усиком переоценивают
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android