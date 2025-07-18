Махачев объяснил, почему будет поддерживать Порье в поединке с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему будет болеть на UFC 318 за 36-летнего американского бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в его финальном поединке против Макса Холлоуэя.

«100% буду болеть за Дастина. Это мой чувак, мы хорошо переписываемся, общаемся. И если это его последний бой в карьере, то, думаю, он выйдет на пике, выжмет всё. Желаю ему удачи и думаю, что он выиграет.

Он выиграет решением [судей]. Обоих тяжело финишировать, оба хорошо держат удар. Так скажем, у обоих не такой сильный нокаутирующий удар, но бьют точно. И оба больше работают в стойке. Будет работа на технику, кто кого переиграет», — приводит слова Махачева Okko.