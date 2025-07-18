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Махачев объяснил, почему будет поддерживать Порье в поединке с Холлоуэем

Махачев объяснил, почему будет поддерживать Порье в поединке с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев объяснил, почему будет болеть на UFC 318 за 36-летнего американского бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в его финальном поединке против Макса Холлоуэя.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«100% буду болеть за Дастина. Это мой чувак, мы хорошо переписываемся, общаемся. И если это его последний бой в карьере, то, думаю, он выйдет на пике, выжмет всё. Желаю ему удачи и думаю, что он выиграет.

Он выиграет решением [судей]. Обоих тяжело финишировать, оба хорошо держат удар. Так скажем, у обоих не такой сильный нокаутирующий удар, но бьют точно. И оба больше работают в стойке. Будет работа на технику, кто кого переиграет», — приводит слова Махачева Okko.

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