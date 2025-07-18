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Результаты взвешивания участников турнира UFC 318

Результаты взвешивания участников турнира UFC 318
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В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира:

Основной кард:

главный бой вечера, лёгкий вес: Макс Холлоуэй (70,3 кг) vs Дастин Порье (70,76 кг);
средний вес: Пауло Коста (83,91 кг) vs Роман Копылов (83,91 кг);
полусредний вес: Кевин Холланд (77,11 кг) vs Даниэль Родригес (77,11 кг);
полулёгкий вес: Дэн Иге (65,77 кг) vs Патрисио Питбуль (65,77 кг);
лёгкий вес: Майкл Джонсон (70,3 кг) vs Даниэль Целльхубер (70,76 кг)

Прелимы:

легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Винисиус Оливейра (61,23 кг);
средний вес: Марвин Веттори (84,36 кг) vs Брендан Аллен (83,91 кг);
полусредний вес: Франсиско Прадо (77,11 кг) vs Николай Веретенников (76,65 кг);
средний вес: Атеба Готье (83,91 кг) vs Роберт Валентин (84,36 кг)

Ранние прелимы:

полусредний вес: Адам Фьюджитт (77,56 кг) vs Ислам Дулатов (77,56 кг);
полутяжёлый вес: Джим Крут (92,98 кг) vs Марцин Прахнё (92,98 кг);
тяжёлый вес: Райан Спэнн (114,3 кг) vs Лукаш Бржески (109,76 кг);
средний вес: Брунно Феррейра (84,36 кг) vs Джексон Маквэй (83,91 кг);
женский наилегчайший вес: Карли Джудис (56, 69 кг) vs Николь Кальяри (57,15 кг).

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