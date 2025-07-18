Тайсон: Джордан — лучший в баскетболе в истории, а я — в тяжёлом весе

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы американец Майк Тайсон во время подкаста на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq с легендарным центровым и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом ответил на вопросы о том, кто является лучшим баскетболистом и тяжеловесом в истории.
— Кто лучший игрок в НБА за всё время?
— Я фанат Джордана.
— Кто лучший боксёр в истории в тяжёлом весе?
— Я. Послушайте, я не хочу быть эгоистом, Всегда говорят, что смотрят на статистику, так что спросите во всём мире.
Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением.