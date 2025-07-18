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Тайсон: Джордан — лучший в баскетболе в истории, а я — в тяжёлом весе

Тайсон: Джордан — лучший в баскетболе в истории, а я — в тяжёлом весе
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Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы американец Майк Тайсон во время подкаста на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq с легендарным центровым и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом ответил на вопросы о том, кто является лучшим баскетболистом и тяжеловесом в истории.

— Кто лучший игрок в НБА за всё время?
— Я фанат Джордана.

— Кто лучший боксёр в истории в тяжёлом весе?
— Я. Послушайте, я не хочу быть эгоистом, Всегда говорят, что смотрят на статистику, так что спросите во всём мире.

Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением.

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