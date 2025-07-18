Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели финальную битву взглядов

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик и 27-летний чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа провели финальную битву взглядов в преддверии своего поединка, который пройдёт 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Фото: Кадр из видеоролика DAZN

Фото: Кадр из видеоролика DAZN

После того как бойцы перестали смотреть друг на друга, Дюбуа стал позировать с согнутой в локте рукой, а Усик сделал пару шагов вперёд, перекрыв британца.

Первый поединок между боксёрами состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша). Бой завершился победой Александра Усика нокаутом в девятом раунде. Для Дюбуа это поражение стало вторым в карьере. А украинский атлет, в свою очередь, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжёлом весе. Таким образом, Усик одержал 21-ю победу подряд в карьере.