Тренер Дюбуа: Даниэлю суждено сделать то, что считается почти невозможным

Дон Чарльз, тренер британского чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с украинским боксёром Александром Усиком.

«Я очень духовный человек, я верю во Вселенную. Из прошлого опыта могу сказать, что за последние два года, что я работаю с этим парнем, всё происходило не просто так. Уверен, что ему было суждено быть здесь сегодня. Ему суждено сделать в субботу то, что считается почти невозможным.

Вот почему мы здесь. И мы готовы. Обычно я могу много говорить, но сегодня я хочу быть краток, потому что всё уже сказано. Пора действовать. Болейте за Дюбуа!» — приводит слова Чарльза BoxingScene.

Первый поединок между боксёрами состоялся 27 августа 2023 года в городе Вроцлав (Польша). Бой завершился победой Александра Усика нокаутом в девятом раунде. Для Дюбуа это поражение стало вторым в карьере. А украинский атлет, в свою очередь, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжёлом весе. Таким образом, Усик одержал 21-ю победу подряд в карьере.