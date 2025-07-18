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Анкалаев: являюсь частью лучшей спортивной компании в мире

Анкалаев: являюсь частью лучшей спортивной компании в мире
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33-летний российский боец и действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился с фанатами своей радостью от того, что является частью промоушена Даны Уайта.

«Я очень благодарен за то, что являюсь частью UFC, лучшей спортивной компании в мире. Лучшее ещё впереди», — написал Анкалаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, свой последний поединок Магомед провёл с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся в марте 2025 года. Тогда победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Анкалаев. Этим поражением Перейра прервал свою победную серию из пяти поединков. Что касается Анкалаева, то он не проигрывал с 2018 года.

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