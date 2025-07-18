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Экс-боец UFC Санчес арестован в США за стрельбу из автомобиля

Экс-боец UFC Санчес арестован в США за стрельбу из автомобиля
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Бывший боец UFC Диего Санчес был арестован утром 18 июля в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) по двум обвинениям, связанным с оружием. Об этом сообщает MMAFighting.

Согласно протоколам ареста, спортсмену предъявлены два обвинения — стрельба по автомобилю или из него (без тяжких телесных повреждений), что является преступлением четвёртой степени, и небрежное обращение с оружием (выстрел), что является лёгким нарушением.

Инцидент произошёл, когда Санчес высунулся из окна автомобиля, где он сидел на пассажирском сиденье, и выстрелил в воздух, проезжая мимо. Полиция последовала за машиной, где был арестован Санчес. Санчес отрицал, что стрелял, но сообщил полицейскому, что в машине находится пистолет.

В настоящий момент Санчес ждёт решения о возможности выхода из-под стражи под залог.

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