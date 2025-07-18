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Цзю — о реванше с Фундорой: будет ещё больше доминации, чем в бою с Хорном

Цзю — о реванше с Фундорой: будет ещё больше доминации, чем в бою с Хорном
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Австралийский профессиональный боксёр и бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофей Цзю высказался о своём настрое на реванш с американским чемпионом WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Себастьяном Фундорой.

«На первый бой с Фундорой я согласился на коротком уведомлении. Чувствую себя идентично тому, как было перед поединком с Джеффом Хорном. Так что я абсолютно так же уверен в своих ожиданиях от этого боя. У всех очень много вопросов. И в субботу на эти вопросы будут получены справедливые ответы. Повторится ли сценарий поединка с Хорном? Нет, на этот раз всё будет ещё более доминирующе», — сказал Цзю в видеоролике на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA.

Тимофей бился с Джоффом Хорном в 2020 году, где на протяжении всего поединка, который прервался в восьмом раунде после того, как угол Джоффа выбросил полотенце, активно атаковал и доминировал.

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