Себастьян Фундора — о реванше с Тимом Цзю: ещё одно поражение от чемпиона не повредит ему

27-летний американский чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Себастьян Фундора прокомментировал слова австралийского экс-чемпиона Тимофея Цзю в преддверии их поединка, который состоится в ночь на 20 июля в США.

«Он согласился на наш первый поединок на коротком уведомлении? Постойте, он принял бой за 11 дней до выхода в ринг. Точно так же, как и я. Так что изменилось в этот раз и почему у него теперь преимущество?

Что ж, для него точно нет ничего позорного в поражении от чемпиона. Он дрался уровнем ниже с [Джозефом] Спенсером. Быстро его одолел, чем доказал, что является бойцом чемпионского уровня. Так что титульный поединок по праву его. Но, на мой взгляд, ещё одно поражение от меня не сильно навредит его карьере», — сказал Фундора в видеоролике на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA.