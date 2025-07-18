Бенавидес хочет получить бой с Биволом или Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес заявил о желании провести бой с россиянами Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

«Именно так постоянно всё и происходит. Разговоры, что рано или поздно бой состоится. Но по факту я никогда не дрался с теми, с кем должен был драться. Вы сами знаете, о ком я. Думаю, что у Бивола чуть больше чести. Просто больше. Да и он сам более почётный соперник, которого интересуют не только деньги, но и честь.

Я по-прежнему претендент номер один для Бивола. Я продолжаю ждать. Вообще-то я чемпион мира. Но я хочу его пояса. Считаю, что мы с ним задолжали этот бой фанам. Ведь мы оба здесь и сейчас. И оба находимся на пике карьеры. А если так, то почему мы не дерёмся? Это глупо. Надеюсь, что получу бой с ним. Или с Бетербиевым», — приводит слова Бенавидеса BoxingNews.